Фасад дома в Казани, где учился революционер Хусаин Ямашев, восстановили

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Город
26 июля 2024  08:41
Автор:
Эндже Гарафиева

К саммиту БРИКС в Казани обновили еще один фасад – у дома №73 по улице Тукая, об этом сообщает комитет РТ по охране ОКН.

 Фото: комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Здание, построенное на рубеже XVIII-XIX веков, является объектом культурного наследия и имеет богатую историю. Здесь в начале XX века располагалась Татарская учительская школа, где учился Хусаин Ямашев –  видный деятель татарского революционного движения, чьим именем назван один из главных проспектов города.

Двухэтажный особняк – образец городской усадьбы эпохи классицизма. Он приковывает внимание сложной формой, обилием окон, изящными пилястрами, широким фризом и ступенчатым аттиком.

Фото: комитет РТ по охране объектов культурного наследия

К началу работ фасад дома находился в неудовлетворительном состоянии. Штукатурка отслаивалась, в кладке виднелись трещины, краска облупилась.

«Специалисты бережно очистили кирпичную кладку, восстановили утраченные фрагменты штукатурки, провели шпатлевание и окраску фасада в соответствии с историческими колористическими решениями», – рассказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

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Фасад дома в Казани, где учился революционер Хусаин Ямашев, восстановили