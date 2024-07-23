Фасад исторического здания Казанского мединститута отреставрируют

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение ремонтных работ фасада здания Казанского мединститута, признанного памятником истории регионального значения. Он расположен на улице Университетская.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

В стенах этого здания в годы Великой Отечественной войны работал видный деятель советского здравоохранения, заслуженный деятель науки РСФСР профессор Курашов Сергей Владимирович. В 1932-1953 годах здесь трудился один из организаторов здравоохранения Татарской АССР Мухамедьяров Фатых Гарифович.

В комитете отмечают, что реставрационные работы будут направлены на сохранение исторического облика здания, которое является важной частью истории медицины и здравоохранения Татарстана.