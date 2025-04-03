Фасоль — природный помощник против холестерина и лишнего веса

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала РИА Новости о пользе фасоли для здоровья.
Ключевые преимущества:
✔ Снижает уровень холестерина
✔ Ускоряет обмен веществ и помогает в похудении
✔ Содержит растительный белок, заменяющий мясо и рыбу
✔ Богата клетчаткой, улучшающей работу кишечника
✔ Имеет низкий гликемический индекс — подходит для обеда и ужина
«Фасоль хорошо насыщает, способствует расщеплению жиров и содержит множество витаминов и минералов», — отметила специалист. Этот доступный продукт может стать полезной частью сбалансированного рациона.