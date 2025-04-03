Фасоль — природный помощник против холестерина и лишнего веса

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала РИА Новости о пользе фасоли для здоровья.

Ключевые преимущества:

✔ Снижает уровень холестерина

✔ Ускоряет обмен веществ и помогает в похудении

✔ Содержит растительный белок, заменяющий мясо и рыбу

✔ Богата клетчаткой, улучшающей работу кишечника

✔ Имеет низкий гликемический индекс — подходит для обеда и ужина

«Фасоль хорошо насыщает, способствует расщеплению жиров и содержит множество витаминов и минералов», — отметила специалист. Этот доступный продукт может стать полезной частью сбалансированного рациона.