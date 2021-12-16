Фаттахов о спиле креста на актанышском кладбище: мы считаем это вандализмом

В Актаныше власти считают ситуацию со сносом креста на могиле кладбища вандализмом. Нарушителей уже разыскивает полиция. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Глава района Энгель Фаттахов отметил, что инцидент произошел на площадке муниципального кладбища, которое имеет статус общественного, а не религиозного.

«В нашем районе проживает 98% татар, но также есть русские и марийские населенные пункты, живут люди других национальностей», — сказал Фаттахов.

Он добавил, что случай с могилой очень настораживает.

«Мы считаем это вандализмом», — заявил Фаттахов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за надругательством над могилами в Буинском районе возбудили уголовное дело. Вандалы повредили кресты и надгробные памятники.