 Фаттахов о спиле креста на актанышском кладбище: мы считаем это вандализмом
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Фаттахов о спиле креста на актанышском кладбище: мы считаем это вандализмом

Виновников надругательства над могилой уже разыскивает полиция.

Истории
16 декабря 2021  17:31
Автор:
Эдуард Салихов

В Актаныше власти считают ситуацию со сносом креста на могиле кладбища вандализмом. Нарушителей уже разыскивает полиция. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Глава района Энгель Фаттахов отметил, что инцидент произошел на площадке муниципального кладбища, которое имеет статус общественного, а не религиозного. 

«В нашем районе проживает 98% татар, но также есть русские и марийские населенные пункты, живут люди других национальностей», — сказал Фаттахов. 

Он добавил, что случай с могилой очень настораживает. 

«Мы считаем это вандализмом», — заявил Фаттахов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за надругательством над могилами в Буинском районе возбудили уголовное дело. Вандалы повредили кресты и надгробные памятники.

 

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