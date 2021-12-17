 Фазлеева: заболеваемость ковидом снижается благодаря ограничительным мерам
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Фазлеева: заболеваемость ковидом снижается благодаря ограничительным мерам

Введенные ограничительные меры, а также высокие темпы вакцинации позволили сохранить множество жизней.

Город
17 декабря 2021  09:42
Автор:
Ольга Ильина

Благодаря введенным в Татарстане и в целом по России ограничения, удалось снизить заболеваемость. Об этом рассказала вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба республики по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева во время прямого эфира в «Instagram».

Она поблагодарила жителей республики, кто вакцинировался от коронавируса. Заболеваемость снижается, а значит ограничительные меры, принятые в Татарстане и во всей стране, работаю. Правда, не все воспринимают эти меры позитивно, отметила Фазлеева.

«И последние опросы показывают, что население делится на две категории: те, кто однозначно четко поддерживает нововведения, связанные с ограничениями, другие категорически против. И все ждут снятия ограничений, они создают стрессовую ситуацию», - обозначила вице-премьер.

О позитивных результатах введенных мер сказала и главный специалист минздрава Татарстана по общей врачебной практике Люция Фейсханова. Она поддержала собеседницу Фазлееву и подчеркнула, что эти антиковидные ограничения позволяют нам сохранить жизни.

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