Федеральный центр поможет обновиться десяти спортобъектам в Татарстане

Такая помощь будет способствовать воспитанию будущих олимпийских чемпионов.

news_top_970_100
Республика
31 января 2024  14:55
Автор:
Дмитрий Смирнов

Сразу 10 спортивных учреждений республики получат помощь по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».

Как сообщает Минспорта РТ, они смогут закупить новое оборудование, инвентарь и необходимую экипировку. Поддержка будет адресной и будет касаться, в основном, школ олимпийского резерва.

Список учреждений, которые получат такую помощь: «Батыр», школа по фехтованию, «Динамо», школа по стендовой и пулевой стрельбе, Казанское училище олимпийского резерва, школа по бадминтону Ф. Г. Валеева, по фигурному катанию на коньках, по зимним видам спорта «Барс», по водным видам спорта «Акватика», по борьбе и Республиканская спортивно-адаптивная школа.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Федеральный центр поможет обновиться десяти спортобъектам в Татарстане
На Голубых озерах появятся пять купелей с раздевалками
Стандарты халяльной экономики: партнерство и доверие ради развития
Можно ли стать бессмертным? или Как человеку превратиться в слово
Про вклад татарстанцев в спасение блокадного Ленинграда расскажут экспонаты выставки
Доступность учреждений культуры для всей семьи - это приоритет
Рост тарифов ЖКХ не покроет затрат на замену изношенных сетей
Рост тарифов ЖКХ не покроет затрат на замену изношенных сетей
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РТ снизилась, но эпидсезон не окончен