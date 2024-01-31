Федеральный центр поможет обновиться десяти спортобъектам в Татарстане

Сразу 10 спортивных учреждений республики получат помощь по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».

Как сообщает Минспорта РТ, они смогут закупить новое оборудование, инвентарь и необходимую экипировку. Поддержка будет адресной и будет касаться, в основном, школ олимпийского резерва.

Список учреждений, которые получат такую помощь: «Батыр», школа по фехтованию, «Динамо», школа по стендовой и пулевой стрельбе, Казанское училище олимпийского резерва, школа по бадминтону Ф. Г. Валеева, по фигурному катанию на коньках, по зимним видам спорта «Барс», по водным видам спорта «Акватика», по борьбе и Республиканская спортивно-адаптивная школа.