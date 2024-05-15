Фермер из Татарстана рассказал, почему лучше сажать картофель позже срока

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Республика
15 мая 2024  13:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Тукаевском районе опытный фермер Минталип Минеханов заявил, что впервые за 23 года вынужден посадить картофель позднее ранее установленных сроков, хотя всегда этим занимался не позднее 9 чисел мая. В его личном КФХ высадят 300 тонн клубней на ста гектарах площади. С ним пообщались «Челнинские известия». 

По словам фермера, в этом году выдалась необычайно холодная погода. В последний раз такие заморозки, он припоминает, были в 2005 году. 

«Сейчас мы вынуждены внести серьезные корректировки в наш календарь весенне-полевых работ», – огорчен он,

Огородникам Минеханов советует сажать картофель 15 июня. Клубни успеют созреть к сентябрю, если в лунки положить удобрения объемом со спичечный коробок. Почва должна быть влажной, поэтому поливать надо 2-3 раза в неделю и лучше под корень. Когда покажется ботва, поливать можно реже, но все равно регулярно проверять влажность грунта, говорит мужчина.

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