Фермер из Татарстана рассказал, почему лучше сажать картофель позже срока

В Тукаевском районе опытный фермер Минталип Минеханов заявил, что впервые за 23 года вынужден посадить картофель позднее ранее установленных сроков, хотя всегда этим занимался не позднее 9 чисел мая. В его личном КФХ высадят 300 тонн клубней на ста гектарах площади. С ним пообщались «Челнинские известия».

По словам фермера, в этом году выдалась необычайно холодная погода. В последний раз такие заморозки, он припоминает, были в 2005 году.

«Сейчас мы вынуждены внести серьезные корректировки в наш календарь весенне-полевых работ», – огорчен он,

Огородникам Минеханов советует сажать картофель 15 июня. Клубни успеют созреть к сентябрю, если в лунки положить удобрения объемом со спичечный коробок. Почва должна быть влажной, поэтому поливать надо 2-3 раза в неделю и лучше под корень. Когда покажется ботва, поливать можно реже, но все равно регулярно проверять влажность грунта, говорит мужчина.