Фермерские лавки, корнеры и амфитеатр: каким станет Московский рынок в Казани?

Московский рынок в Казани был простроен в 1976 году. Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция, которая превратит рынок в современное пространство, пишет мэрия города.

Фото: © телеграм-канал мэрии

Проект затрагивает не только само здание рынка, но и прилегающую территорию. Здесь появятся зоны для круглогодичной и сезонной торговли, уютные зеленые террасы, места для отдыха и даже амфитеатр.

Фото: © телеграм-канал мэрии

Обновленный рынок станет настоящим магнитом для гурманов. Казанцам обещают фермерские продукты, корнеры городских бистро, шоу-румы молодых дизайнеров и ремесленников.

Фото: © телеграм-канал мэрии

«Обновленный Московский рынок станет новым словом в истории гастрорынков, — сообщил мэр города Ильсур Метшин во время осмотра территории. – Московский рынок станет точкой роста не только для экономики района, но и для местных производителей, молодых талантов. Мы хотим вдохнуть в это место новую жизнь, сделать его современным и комфортным для всех казанцев».