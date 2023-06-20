Фестиваль «Элбэдэн» в Татарстане соберет 300 реконструкторов со всей страны

Порядка трех сотен участников-реконструкторов съедутся в село Альвидино Пестречинского района РТ на фестиваль «Элбэдэн». Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал Владислав Хабаров, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ.

«В этом году мы ожидаем около 300 реконструкторов из многих регионов. География самая обширная, от Санкт-Петербурга и Москвы до Омска, откуда к нам собираются ребята. Больше, конечно, это Поволжье и соседние регионы: Самарская, Ульяновская области, Марий Эл, Чувашия», — сказал специалист.

Новинкой этого фестиваля станет то, что реконструкторы воссоздадут бой на тему гражданской войны. Остальные две реконструкции воссоздадут вторжение фашистов в 4 часа утра, бой в приграничной полосе, и события последнего мирного дня и первого дня ВОВ возле Брестской крепости.

«За последние годы появились новые данные о первом дне войны, где Петр Иванович Гаврилов находился, чем занимался. Он организовывал оборону, чтобы многие красноармейцы могли выйти из Брестской крепости, не попали в ловушку. Мы постараемся этот эпизод обыграть», — рассказал Хабаров.

Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» — масштабное событие Татарстана в патриотической тематике, которое пройдет 24 и 25 июня в селе Альвидино. Именно там родился Петр Михайлович Гаврилов, участник обороны Брестской крепости в 1941 году и Герой Советского Союза. Его жизни и будет посвящен фестиваль, который станет юбилейным, он пройдет в пятый раз. Историческую часть реконструкции курируют Нацмузей РТ и военно-исторический клуб «Витязь».

Помимо реконструкторов, в фестивале задействуют и кавалерию, и историческую технику, и авиацию. Зрителям покажут 3 исторических реконструкции, отчасти основанных на воспоминаниях Петра Гаврилова.

Для детей помладше будут интерактивные площадки. Ребята смогут увидеть, как во времена ВОВ работали саперы, связисты и специалисты других специальностей. Для школьников организуют квесты на знание исторических событий. Вечером пройдет концертная программа, в которой участвуют молодежный театр «Лориэн» и местные коллективы.