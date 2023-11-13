Фестиваль молодых семей прошел в казанской «Меге» 12 ноября

В рамках мероприятия они нет только учились премудростям семейной жизни, но и развлекались.

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Республика
13 ноября 2023  12:08
Автор:
Дмитрий Смирнов

По данным пресс-службы Минмолодежи РТ, в мероприятии приняло участие около 1,5 тысяч человек.
Блогер Алина Закирова прочитала лекцию о семейном бюджете.  Среди прочего она раскрыла тему возврата НДФЛ.
Другая блогерка AidaProdom коснулась проблемы уборки дома. Точнее, сокращения времени на это мероприятие. 
Также состоялись дискуссии на темы «Семейное образование детей: за и против» и «Брачный договор: За и против».  
 «По статистике нашей компании в 2023 году в три раза увеличилось количество клиентов с запросом о заключении брачного договора по сравнению с прошлым», — озвучила интересную информацию для размышления руководитель одной из казанских юридических компаний Алина Яруллина.

Завершилось все семейным квизом и быстрыми свиданиям для тех. кто пока не нашел вторую половинку.   
«Для нас как министерства важно развитие традиционных семейных ценностей и создание условий для реализации национального проекта «Демография», инициированного по поручению президента России Владимира Путина. Поэтому мы всегда активно поддерживаем предложения и проекты, связанные с популяризацией темы семьи и деторождения. Данный фестиваль — один из таких примеров, где инициатива молодых людей поддержана грантом со стороны министерства. Мероприятие стало полезным не только для семей, но и для тех, кто только планирует создавать семьи», — заявил министр молодежи РТ Ринат Садыков, побывавший на этом мероприятии. 
Победители конкурсов получили подарки от партнеров фестиваля. 

«Фестиваль молодых семей» был проведен в рамках грантового конкурса Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Его организаторами выступили Молодежный парламент при Государственном Совете РТ и АНО «Сообщество мам Республики Татарстан». Генеральные партнеры — застройщик «Ак Барс Дом» и ТЦ «Мега», информационный партнер — молодежный журнал «Идель».

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Фестиваль молодых семей прошел в казанской «Меге» 12 ноября
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