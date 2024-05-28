Фестиваль «Науруз» собрал режиссеров, кинокритиков и театральных менеджеров

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Республика
28 мая 2024  10:28
Автор:
Елизавета Черкина

В Казани с 27 мая по 2 июня проходит VIII международный театрально-образовательный форум-фестиваль «Науруз». 

В его рамках режиссеры, театральные менеджеры, кинокритики и представители других смежных профессий проведут мастер-классы, к примеру, по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части, театральной критике.

На форум зарегистрировалось более 200 участников, сообщили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Фестиваль будет проходить в двух форматах - онлайн и офлайн. Больше всего заявок поступило из Татарстана и Башкортостана. Среди участников представители театров Казахстана, Карелии, ХМАО, Чувашии, Дагестана, Якутии. Кроме того, в рамках форума пройдут гастроли Малого театра России с участием Ирины Муравьевой и коллективов из Турции. 

Худрук театра им. Г.Камала Фарид Бикчантаев сказал, что заявочная кампания на форум проходила с 1 февраля по 30 апреля. На 10 площадках будет работать 41 эксперт. Среди них известный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский, театральный критик Глеб Ситковский, художник Эмиль Капелюш, худрук «Небольшого драматического театра» Лев Эренбург.

Будут обсуждать на форуме и тему сохранности театральных архивов.
- Этому тоже нужно уделять внимание, - отметил директор Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Ильфир Якупов. - Бывает, что при переезде театры сжигают старые афиши, но мы должны сохранять их для следующих поколений. 

Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин подчеркнул, что зрители на форуме смогут увидеть и две турецкие постановки - «Убийство Гонзаго» Фарида Бикчантаева (Анкара) и спектакль Ансамбля кружащихся дервишей «Церемония «Сема» из провинции Конья. Он уточнил, что с инициативой показа выступило Генеральное консульство Республики Турции в Казани. 

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