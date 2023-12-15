Фестиваль «ШЭП» собрал самых активных блогеров республики

Они обсудят проблемы современной медиасреды и пути их решения.

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Республика
15 декабря 2023  16:37
Автор:
Дмитрий Смирнов

Сегодня глава республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов открыл фестиваль блогеров Татарстана в экстрим-парке «Урам».

На форуме «ШЭП» обсудят, как защитить ребенка от проблем в виртуальном мире. Участие в мероприятиии принимают популярные блогеры, их подписчиков, а также обычеые молодые люди, которые интересуются сферой блогинга и медиа. В программе мероприятия лекции и воркшопы от блогеров, продюсеров и медиацентров Татарстана.

«Сегодня, помимо реального мира, ребенка окружает мир виртуальный. С одной стороны, это пространство возможностей, но с другой – это, конечно, новые вызовы. Подростки тратят на соцсети в среднем пять часов в день, а 88% младшеклассников имеют смартфоны», – сказал в своей вступительной речи Сулейманов. 

По его словам, дети хотят быть похожими на тех, чьи образы видят в интернете и которых считают популярными. 65% детей в возрасте 10-13 лет подписаны на блогеров. А 55% детей рассматривают блогинг в качестве возможно будущей профессии, и только 17% учащихся хотели бы повторить профессиональный путь своих родителей, добавил спикер.

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