Фестиваль «Вкусная Казань» в этом году пройдет 12-13 июля

Власти столицы Татарстана официально утвердили проведение кулинарного праздника на площадке возле Центра семьи «Казань» по адресу ул. Сибгата Хакима, 4. В течение двух дней – с 12 по 13 июля 2025 года – с 11:00 до 22:00 гостей ждет насыщенная программа, посвященная национальной кухне и гастрономическим традициям региона. Это следует из постановления проекта, который в данный момент проходит антикоррупционную проверку.

Координацию мероприятия поручили городскому Комитету по развитию туризма. Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники и экстренные службы. Ответственность за выполнение всех предписаний возложена на руководителя аппарата исполкома Б.Р. Алеева.

Специалисты МБУ «Дирекция парков и скверов» совместно с коммунальными службами обеспечат чистоту территории, своевременный вывоз отходов и бесперебойную подачу воды в течение всего периода проведения фестиваля. Мероприятие станет важной частью летней событийной программы города, привлекая как местных жителей, так и туристов.