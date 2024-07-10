Фестиваль «Яратам» пройдет на казанском ипподроме

14 июля на казанском ипподроме состоится большой семейный фестиваль «Яратам».

Гостей ждут тематическая викторина с призами, мастер-классы, быстрые свидания, фуд-корт и фотозона. Площадка фестиваля откроется в 16:00. Вход свободный, сообщили в мэрии Казани.

В 17:00 стартует семейная викторина, в которой команды от двух до пяти человек будут решать логические, музыкальные и графические задания.

В это же время начнут действовать быстрые свидания – гостей просят зарегистрироваться заранее, чтобы принять участие.

В 18:00 начнется концерт звезд татарской эстрады, среди которых Элвин Грей, Марат Яруллин, Анвар Нургалиев и другие.