Фестиваль «Za будущее» посетил Герой России Расим Баксиков

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Республика
11 февраля 2024  21:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Спортивно-патриотический фестиваль «Za будущее» прошёл уже в 4-й раз в Татарстане. Комплекс «Бустан», ставший местом проведения мероприятия, посетил старший лейтенант Расим Баксиков, Герой России.

Гость отметил высокий уровень спортивной подготовки любителей единоборств. Он и сам долгое время изучал каратэ, чистота выполнения приемов впечатлила Расима Баксикова. По его мнению, важность таких мероприятий отражена в самом названии фестиваля: «Дети — это наше будущее. Соответственно, спортивное воспитание — это наша военно-патриотическая обязанность». 

В фестивале приняли участие больше 350 юных спортсменов Приволжья. Участники продемонстрировали техники всестилевого каратэ и по ката. Для них провели учебные схватки по киокусинкай, спортивной борьбе панкратион, джиу-джитсу.

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Фестиваль «Za будущее» посетил Герой России Расим Баксиков
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