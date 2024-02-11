Фестиваль «Za будущее» посетил Герой России Расим Баксиков

Спортивно-патриотический фестиваль «Za будущее» прошёл уже в 4-й раз в Татарстане. Комплекс «Бустан», ставший местом проведения мероприятия, посетил старший лейтенант Расим Баксиков, Герой России.

Гость отметил высокий уровень спортивной подготовки любителей единоборств. Он и сам долгое время изучал каратэ, чистота выполнения приемов впечатлила Расима Баксикова. По его мнению, важность таких мероприятий отражена в самом названии фестиваля: «Дети — это наше будущее. Соответственно, спортивное воспитание — это наша военно-патриотическая обязанность».

В фестивале приняли участие больше 350 юных спортсменов Приволжья. Участники продемонстрировали техники всестилевого каратэ и по ката. Для них провели учебные схватки по киокусинкай, спортивной борьбе панкратион, джиу-джитсу.