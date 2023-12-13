Фестивали и праздники объединяют людей разных национальностей

Только за этот год в Казани было проведено порядка 20 тысяч культурных мероприятий с национальным оттенком. Об этом на «деловом понедельнике» доложила заместитель руководителя исполкома, курирующая вопросы социальной сферы, Гузель Сагитова.

Она сообщила, что только два таких традиционных праздника, как Масленица и Сабантуй, смогли привлечь более 200 тысяч участников. И это всего два дня в году. Стоит отметить, что эти мероприятия всегда являются самыми масштабными в Казани. Другие собирают меньше людей. Но тем не менее они тоже вызывают определенный общественный резонанс.

Особой популярностью пользуются мероприятия, которые ориентированы преимущественно на молодежь. Это казанский межвузовский фестиваль «Иностранный студент года», международный открытый конкурс красоты и таланта среди иностранных студентов «Жемчужина мира» и молодежный фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз». Но это для студентов. А для более юной аудитории, то есть для школьников, проводились такие конкурсы, как «Добрый молодец», «Красна девица», «Татар кызы» и «Татар егете».

Культурные мероприятия с этническими компонентами могут быть и весьма современными. Яркий тому пример - фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». В этом году он проводился в третий раз и собрал в парке Горького более 20 тысяч человек.

Необычное зрелище: с балконов здания Казанской мэрии звучали стихи на русском и татарском языках в сопровождении живой музыки и видеомаппинга. Это очередной театрализованный перформанс «Голоса Казани - Казан тавышлары».

Своего зрителя нашли и конфессионально наполненные фестивали: православный «Духов день в Суконной слободе», «Яблочный Спас» и «Кузьминки». Просветительский проект «Древо жизни» в этот раз был посвящен культурам башкирского, русского и татарского народов. В День города и республики на набережной озера Кабан в четвертый раз состоялся фестиваль национального костюма «Милли кием».

В Присутственных местах Казанского кремля проводилась выставка работ казанских художников, которые в своем творчестве попытались передать дух Казани в рамках проекта «Саумы, Казан! - Здравствуй, Казань!» В дальнейшем был выпущен набор открыток с репродукциями картин участников.

В этом году во второй раз прошел конкурс проектов «Үз телем», который организуется при поддержке депутата Казгордумы Рустема Рамазанова. Денежные гранты на реализацию идей по повышению интереса к изучению татарского языка получили восемь участников. Среди проектов-победителей - создание квеста-променада, выпуск комиксов на татарском языке, музыкального альбома, графической новеллы и детской книги.

Третье лето подряд реализуется проект «Хәрәкәттә - бәрәкәт» - на открытом воздухе проводятся мастер-классы по танцам. Всего на набережной озера Кабан было организовано 11 таких занятий.

19 декабря в КРК «Пирамида» пройдет праздничный концерт объединения «Калеб», куда входят молодые театралы, поэты, музыканты, художники и режиссеры, стремящиеся продвигать татарскую культуру. Объединению в этом году стукнуло 10 лет.

Все 20 тысяч мероприятий, которые прошли в Казани, перечислить невозможно. В докладе Сагитовой были обозначены только основные из них. Но и этого достаточно, чтобы представить масштаб охвата жителей и гостей города. Представитель практически каждого этноса смог найти в Казани что-то близкое именно ему.