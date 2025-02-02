Февраль в Татарстане порадует теплом

В начале февраля температура в Татарстане будет на шесть градусов выше средних климатических значений. В республике в этот период ожидается средняя температура около -6,1 градуса, а для Казани — -5,2 градуса, при климатической норме в -12,1 и -11,2 градуса соответственно.

По информации Гидрометцентра РТ, в течение всего февраля температура воздуха в Татарстане останется выше нормы всего на один градус. Нормы составляют -10,7 градуса для региона в целом и -9,7 градуса для Казани.

Количество осадков в этом месяце предполагается приблизительно на уровне климатической нормы: в Казани — 37 миллиметров, а в республике — 26 миллиметров.