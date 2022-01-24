Фигуристка Алина Загитова показала своих абику и бабайку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagramm рассказала своим подписчикам о том, что приехала в гости к своей бабушке и дедушке.

Загитова опубликовала видео фото абики и бабая. Она призналась, что любит, как бабай играет на баяне, а абика ему подпевает.

Продемонстрировала она и чем ее накормили в гостях, а именно супом с лапшой, который также является национальным татарским блюдом.

Напомним, что Загитова родилась в столице Удмуртии – Ижевске, сейчас она учиться на журналиста.

Ранее Олимпийская чемпионка опубликовала еще одно видео с известным блогером Даней Милохиным.