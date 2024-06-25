Фигуристка Алина Загитова станет гостем Дня молодежи в Казани

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Город
25 июня 2024  19:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Алина Загитова на Дне молодежи в Казани: секреты успеха от олимпийской чемпионки 
29 июня в казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдет масштабный День молодежи, главным гостем которого станет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Встреча со знаменитой спортсменкой, на которой она поделится своим опытом и секретами успеха, пройдет в шатре «Вместе с карьерой» в 17:00. Алина расскажет, как закалялся ее чемпионский характер, как построить успешную карьеру в спорте, а также ответит на вопросы зрителей.

Для того, чтобы попасть на встречу с Алиной Загитовой, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Напомним, что День молодежи в Казани в этом году посвящен Году семьи. Гостей праздника ждут восемь тематических площадок, которые будут работать с 10:00, а вечером, в 22:00, начнется большой праздничный концерт.

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