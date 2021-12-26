 Фигуристка из Казани Камила Валиева установила мировой рекорд и выиграла чемпионат России
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Фигуристка из Казани Камила Валиева установила мировой рекорд и выиграла чемпионат России

Спортсменка набрала 283,48 баллов и поставила мировой рекорд.

Спецпроекты
26 декабря 2021  15:58
Автор:
Николай Лукоянов

Фигуристка из Казани Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди женщин и набрала 283,48 баллов, тем самым установив новый мировой рекорд в общей сумме баллов. Об этом сообщил портал «Советский спорт».

Но достижение спортсменки не будет засчитано Международным союзом конькобежцев, так как он не учитывает результаты национальных соревнований.

Второе место ушло Александре Трусовой, сумма результата которой составила  248,65 балла. Третье место заняла Анна Щербакова, набрав в общей сложности 239,56 балла.

Елизавета Туктамышева осталась на седьмой позиции с 230,31 балла.

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Фигуристка из Казани Камила Валиева установила мировой рекорд и выиграла чемпионат России
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