Фигуристка Роднина станет гостем церемонии закрытия «Игр долголетия» в Казани

Ирина Роднина станет почетным гостем церемонии закрытия первой спартакиады «Игры долголетия». Мероприятие состоится 16 мая на стадионе «Трудовые резервы».

Роднина была партнером Казани в борьбе за проведение Универсиады 2013 года.

Спартакиада «Игры долголетия» стартовала в октябре прошлого года и включала 10 видов спорта. Более 3 тысяч человек из всех районов Казани боролись за победу в соревнованиях.

Итоги и награждение сильнейших «жизнелюбов» состоятся на стадионе «Трудовые резервы» 16 мая. Зрителей ждут культурно-развлекательная программа, лотерея и зумба-дискотека.

Мероприятие ограничено по количеству мест, стать гостем может любой желающий. Продвижение принципов активного долголетия является одной из задач национального проекта «Демография».