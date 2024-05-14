Фигуристка Роднина станет гостем церемонии закрытия «Игр долголетия» в Казани

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Город
14 мая 2024  19:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Ирина Роднина станет почетным гостем церемонии закрытия первой спартакиады «Игры долголетия». Мероприятие состоится 16 мая на стадионе «Трудовые резервы». 

Роднина была партнером Казани в борьбе за проведение Универсиады 2013 года.

Спартакиада «Игры долголетия» стартовала в октябре прошлого года и включала 10 видов спорта. Более 3 тысяч человек из всех районов Казани боролись за победу в соревнованиях.

Итоги и награждение сильнейших «жизнелюбов» состоятся на стадионе «Трудовые резервы» 16 мая. Зрителей ждут культурно-развлекательная программа, лотерея и зумба-дискотека.

Мероприятие ограничено по количеству мест, стать гостем может любой желающий. Продвижение принципов активного долголетия является одной из задач национального проекта «Демография».

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