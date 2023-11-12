Финалистка «Голоса» пригласила посетить стенд Татарстана на выставке «Россия»

Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина порекомендовала побывать на стенде РТ на Международной выставке-форуме «Россия».

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Республика
12 ноября 2023  09:15
Автор:
Владислав Косолапкин

«Я сама родом из Нижнекамска, что в Республике Татарстан, и с гордостью и большой честью представляю нашу татарскую культуру не только в нашем регионе, но и по всей России, и на международной арене. Горжусь тем, что республика принимает значимые мероприятия, которые воплощают в себе дружбу и сплоченность всех народов», - подчеркнула она.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября и будет продолжаться до 12 апреля 2024 года. Посещение выставки - бесплатно, однако для участия в определенных мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться. Кроме того, на территории ВДНХ имеется стенд, посвященный Татарстану.

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