Финалистка «Голоса» пригласила посетить стенд Татарстана на выставке «Россия»

«Я сама родом из Нижнекамска, что в Республике Татарстан, и с гордостью и большой честью представляю нашу татарскую культуру не только в нашем регионе, но и по всей России, и на международной арене. Горжусь тем, что республика принимает значимые мероприятия, которые воплощают в себе дружбу и сплоченность всех народов», - подчеркнула она.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября и будет продолжаться до 12 апреля 2024 года. Посещение выставки - бесплатно, однако для участия в определенных мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться. Кроме того, на территории ВДНХ имеется стенд, посвященный Татарстану.