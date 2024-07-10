Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев примет участие в 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!», который пройдет 15 июля на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Акция стартует в 8 часов утра и продлится до 20 часов.

В прямом эфире выступят десятки гостей, которые расскажут о контрактной службе, мерах поддержки военных, покажут репортажи из зоны спецоперации, а также фильмы из цикла «Наши Герои».

Своими историями поделятся семьи участников СВО, Герои России, бойцы татарстанских именных батальонов, волонтеры.

В Татарстане действуют повышенные выплаты для контрактников в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.