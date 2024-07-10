Фирдус Тямаев примет участие в 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!»

news_top_970_100
Республика
10 июля 2024  20:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев примет участие в 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!», который пройдет 15 июля на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Акция стартует в 8 часов утра и продлится до 20 часов. 
В прямом эфире выступят десятки гостей, которые расскажут о контрактной службе, мерах поддержки военных, покажут репортажи из зоны спецоперации, а также фильмы из цикла «Наши Герои».

Своими историями поделятся семьи участников СВО, Герои России, бойцы татарстанских именных батальонов, волонтеры.

В Татарстане действуют повышенные выплаты для контрактников в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Фирдус Тямаев примет участие в 12-часовом телемарафоне «Вступай в армию Победы!»
Крушение самолета Cessna-172 в Татарстане: руководитель компании высказал новую версию
В Высокогорском районе утонул мужчина
Беременная женщина и дети пострадали в ДТП с лосем под Казанью
В Татарстане за разлив нефтесодержащей жидкости на полях оштрафовали компанию
На берегу Волги в Татарстане достроили мультимодальный логистический центр
В Татарстане завершен ремонт участка дороги Бугульма – Лениногорск
Движение транспорта на улице Большая Красная в Казани ограничат на 1,5 месяца