«Флот РТ» открывает навигацию с новыми маршрутами и судами

В эту субботу, 26 апреля, стартует пассажирская навигация по рекам Татарстана. Первые рейсы отправятся по маршруту Казань – Печищи. С 29 апреля теплоходы начнут ходить до Кзыл-Байрака, с 1 мая – в Свияжск, со 2 мая – в Болгар, а с 4 мая – до Нижнего Новгорода.

В этом сезоне сохранятся все прежние направления и добавятся новые. Компания задействует 18 судов – на три больше, чем в прошлом году. Среди них обновлённые теплоходы «Павел Миронов», «Восход-51» и «Адмирал», прошедшие ремонт и модернизацию.