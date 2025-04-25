«Флот РТ» открывает навигацию с новыми маршрутами и судами

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Республика
25 апреля 2025  15:13

В эту субботу, 26 апреля, стартует пассажирская навигация по рекам Татарстана. Первые рейсы отправятся по маршруту Казань – Печищи. С 29 апреля теплоходы начнут ходить до Кзыл-Байрака, с 1 мая – в Свияжск, со 2 мая – в Болгар, а с 4 мая – до Нижнего Новгорода.

В этом сезоне сохранятся все прежние направления и добавятся новые. Компания задействует 18 судов – на три больше, чем в прошлом году. Среди них обновлённые теплоходы «Павел Миронов», «Восход-51» и «Адмирал», прошедшие ремонт и модернизацию.

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