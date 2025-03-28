ФОМ: 82 процента россиян одобряют работу Путина

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Россия/Мир
28 марта 2025  11:11

Согласно еженедельному исследованию «ФОМнибус», проведённому 21–23 марта 2025 года, большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина и выражают ему доверие, пишет РИА Новости.

Оценка работы президента и правительства

  • 82% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо справляется с обязанностями главы государства.

  • 81% заявили о доверии президенту, тогда как 11% ему не доверяют.

  • 58% россиян положительно оценивают работу правительства РФ21% — отрицательно.

  • 59% одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина10% относятся к ней критически.

Гипотетические выборы в Госдуму

Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, распределение голосов могло бы выглядеть так:

  • «Единая Россия» — 48%,

  • ЛДПР — 10%,

  • КПРФ — 8%,

  • «Новые люди» — 3%,

  • «Справедливая Россия» — 2%.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Опрос проводился методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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