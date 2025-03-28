ФОМ: 82 процента россиян одобряют работу Путина

Согласно еженедельному исследованию «ФОМнибус», проведённому 21–23 марта 2025 года, большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина и выражают ему доверие, пишет РИА Новости.

Оценка работы президента и правительства

82% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо справляется с обязанностями главы государства.

81% заявили о доверии президенту, тогда как 11% ему не доверяют.

58% россиян положительно оценивают работу правительства РФ , 21% — отрицательно.

59% одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина, 10% относятся к ней критически.

Гипотетические выборы в Госдуму

Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, распределение голосов могло бы выглядеть так:

«Единая Россия» — 48% ,

ЛДПР — 10% ,

КПРФ — 8% ,

«Новые люди» — 3% ,

«Справедливая Россия» — 2%.

В исследовании участвовали 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Опрос проводился методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,6%.