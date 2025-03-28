ФОМ: 82 процента россиян одобряют работу Путина

Согласно еженедельному исследованию «ФОМнибус», проведённому 21–23 марта 2025 года, большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина и выражают ему доверие, пишет РИА Новости.
Оценка работы президента и правительства
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82% опрошенных считают, что Путин скорее хорошо справляется с обязанностями главы государства.
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81% заявили о доверии президенту, тогда как 11% ему не доверяют.
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58% россиян положительно оценивают работу правительства РФ, 21% — отрицательно.
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59% одобряют деятельность премьер-министра Михаила Мишустина, 10% относятся к ней критически.
Гипотетические выборы в Госдуму
Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, распределение голосов могло бы выглядеть так:
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«Единая Россия» — 48%,
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ЛДПР — 10%,
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КПРФ — 8%,
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«Новые люди» — 3%,
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«Справедливая Россия» — 2%.
В исследовании участвовали 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Опрос проводился методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,6%.