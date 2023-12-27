Фонд «Приют человека» раздает нуждающимся по 2000 обедов в день

В Зеленодольске по адресу улица Столичная, дом 2В открылся новый пункт раздачи бесплатного горячего питания для всех нуждающихся. Это еще одна точка известной в Татарстане благотворительной организации «Приют человека». Для Зеленодольска она вторая. А по республике – восемнадцатая. Открывали пункт председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, заместитель главы Зеленодольского района РТ Николай Бызин, имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдельхамид хазрат Зиннатуллин и, конечно, меценаты, все это организовавшие.

«Это хороший проект, и если есть люди, которые нуждаются в помощи, а они есть, то надо обязательно помогать. В огромной работе по поддержке разных групп населения участвует государство, с помощью инициатив самих людей делается всё возможное, чтобы каждый человек получил поддержку. Самое важное, что это проект не только по раздаче еды. Сколько людей получили социальный статус, вернулись к нормальной жизни, нашли работу. Когда помощь оказана вовремя, она помогает человеку вернуться к нормальной жизни, восстановиться», — отметила в приветственной речи Валеева.

Председатель попечительского совета фонда «Приют человека» и председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов рассказал, что по статистике обращения за едой и горячим питанием поступают от пенсионеров, малоимущих, бездомных, инвалидов, многодетных семей и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «Сегодня мы открываем уже второй пункт горячего питания в Зеленодольске. Пример с Татарстана берут и предприниматели из других регионов. Каждый день во всех пунктах Татарстана более 100 человек получают горячую пищу. В целом по республике 2 тысячи порций еды в день мы раздаём. Наша цель — выйти к 10 тысячам порций в день», — рассказал благотворитель.

В этом году предпринимателями-благотворителями сообщества «Меценаты» была произведена полная реконструкция центральной точки «Приюта человека» на Бурхана Шахиди, 26 в Казани.

В столице РТ действуют семь пунктов бесплатной выдачи горячего питания, где ежедневно раздается более 1 тыс. порций еды. Пункты ежедневно работают по адресам: ул. Бурхана Шахиди, д. 26, ул. Фучика, д. 52, ул. Авангардная, д. 95, ул. Липатова, д. 6б, ул. Симонова, д. 3, ул. Гудованцева, д. 6, ул. Дачная, д. 3а.

По Татарстану пункты помощи также работают в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Пестрецах, Лаишеве и Высокой Горе.