Фонд «Защитники Отечества» и Союз «Кибатлетика» подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд «Защитники Отечества» и Союз «Кибатлетика» объединяют свои усилия для того, чтобы приобщать ветеранов к активным занятиям и здоровому образу жизни. Они предоставляют технические средства реабилитации и обучают их правильному использованию в различных условиях, помогают возвращаться к интересным

news_top_970_100
Республика
20 декабря 2023  08:42
Автор:
Владислав Косолапкин

Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО было организовано фондом «Защитники Отечества», Союзом «Кибатлетика» и Департаментом соцзащиты Москвы. В течение трех дней в декабре более 50 ветеранов из 50 филиалов фонда «Защитники Отечества» с протезами рук и ног соревновались в выполнении бытовых операций, в рамках программы комплексной реабилитации «С Кибатлетикой строим будущее». Татарстан представлял ветеран СВО Сергей Веселов.

Программа комплексной реабилитации включает несколько этапов и уже позволила более 60 демобилизованным бойцам с протезами рук и ног принять участие в трех ее сменах. Ветераны прошли обучение базовым действиям после протезирования, курс ЛФК, гидрореабилитацию и психологическую помощь. Особое внимание уделяется бытовым вопросам, чтобы помочь героям быстрее освоиться дома и вернуться к привычному образу жизни.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что программа поддерживает ветеранов и помогает им быстрее восстановиться. Участие в программе также помогает восстановить не только физическое, но и психологическое состояние.

В итоге, программа помогает демобилизованным ветеранам с ограниченными возможностями здоровья вернуться к полноценной мирной жизни и обрести новые навыки.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Фонд «Защитники Отечества» и Союз «Кибатлетика» подписали соглашение о сотрудничестве
Редакция «КВ» выражает соболезнования семье и близким ушедшей из жизни Резиды Макуевой
В Казани проходит слет татарстанских юнармейцев
Видеоплатформы могут начать автоматически переводить детский контент на татарский
В Казани наградили лучших производителей
Платья цвета фуксии, меха и стиль ретро: главные fashion-тренды для ваших новогодних вечеринок
Платья цвета фуксии, меха и стиль ретро: главные fashion-тренды для ваших новогодних вечеринок
«Татар жыры»: подведены музыкальные итоги уходящего года
«Татар жыры»: подведены музыкальные итоги уходящего года
В Казани пройдет гала-концерт фестиваля творчества людей с ОВЗ