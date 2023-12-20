Фонд «Защитники Отечества» и Союз «Кибатлетика» подписали соглашение о сотрудничестве

Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО было организовано фондом «Защитники Отечества», Союзом «Кибатлетика» и Департаментом соцзащиты Москвы. В течение трех дней в декабре более 50 ветеранов из 50 филиалов фонда «Защитники Отечества» с протезами рук и ног соревновались в выполнении бытовых операций, в рамках программы комплексной реабилитации «С Кибатлетикой строим будущее». Татарстан представлял ветеран СВО Сергей Веселов.

Программа комплексной реабилитации включает несколько этапов и уже позволила более 60 демобилизованным бойцам с протезами рук и ног принять участие в трех ее сменах. Ветераны прошли обучение базовым действиям после протезирования, курс ЛФК, гидрореабилитацию и психологическую помощь. Особое внимание уделяется бытовым вопросам, чтобы помочь героям быстрее освоиться дома и вернуться к привычному образу жизни.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что программа поддерживает ветеранов и помогает им быстрее восстановиться. Участие в программе также помогает восстановить не только физическое, но и психологическое состояние.

В итоге, программа помогает демобилизованным ветеранам с ограниченными возможностями здоровья вернуться к полноценной мирной жизни и обрести новые навыки.