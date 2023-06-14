 Форум «Болгар—Туган тел» в Татарстане собрал более 400 учащихся из 11 регионов страны
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Форум «Болгар—Туган тел» в Татарстане собрал более 400 учащихся из 11 регионов страны

Также на церемонии открытия наградили призеров и победителей конкурса «ЮНЕСКО — на страже наследия» проводившейся в рамках X Международный олимпиады.

Республика
14 июня 2023  13:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Болгаре начался X межрегиональный форум «Болгар-Туган тел», который собрал более 400 учащихся из 11 регионов страны. Цель форума — привлечение внимания молодежи к изучению татарского языка. Об этом рассказали в пресс-службе Минмолодежи РТ.

В рамках программы участники смогут погрузиться в татарскую культуру и язык, а также освоить навыки практического использования языка в различных сферах жизни. 

«Форум с 10-летней историей давно стал масштабной платформой, которая объединяет активную, инициативную молодежь из разных регионов, желающих изучить и сохранить свой родной язык», – отметила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Также в рамках мероприятия также были награждены победители конкурса «ЮНЕСКО — на страже наследия». Гостями форума стали помощник Раиса РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов, замминистра образования и науки РТ Минзаля Закирова и другие.

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