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Форум «Наш Татарстан» поможет развитию молодежных проектов

На следующей неделе, с 11 по 14 декабря, в казанском IT-парке им. Рамеева пройдет форум «Наш Татарстан», приуроченный к 30-летию закона «О молодежи и государственной молодежной политике в РТ». На мероприятии будет представлено 10 молодежных проектов.

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Республика
4 декабря 2023  10:44
Автор:
Владислав Косолапкин

«Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина молодежь интегрирована во все возможные процессы в нашей стране. Особое внимание уделяется молодежи и со стороны Раиса республики Рустама Минниханова. Поэтому сегодня Татарстан — площадка личностного и делового развития для молодежи, которая живет в нашей республике. Этот форум — определенная форма подведение итогов нашей совместной работы», - прокомментировал глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

В событии примут участие специалисты по работе с молодежью, активисты, руководители молодежных общественных объединений, студенты и другие.

Программа включает проведение различных конкурсов, проектов, премий, образовательную программу и выставку лучших молодежных проектов.
В рамках форума пройдут отборочные этапы различных премий и конкурсов, а также награждение активистов. Отдельной площадкой станет «Форум победителей», собравший победителей грантовых конкурсов и лучших участников летней форумной кампании 2023 года.

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