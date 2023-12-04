Форум «Наш Татарстан» поможет развитию молодежных проектов

«Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина молодежь интегрирована во все возможные процессы в нашей стране. Особое внимание уделяется молодежи и со стороны Раиса республики Рустама Минниханова. Поэтому сегодня Татарстан — площадка личностного и делового развития для молодежи, которая живет в нашей республике. Этот форум — определенная форма подведение итогов нашей совместной работы», - прокомментировал глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

В событии примут участие специалисты по работе с молодежью, активисты, руководители молодежных общественных объединений, студенты и другие.

Программа включает проведение различных конкурсов, проектов, премий, образовательную программу и выставку лучших молодежных проектов.

В рамках форума пройдут отборочные этапы различных премий и конкурсов, а также награждение активистов. Отдельной площадкой станет «Форум победителей», собравший победителей грантовых конкурсов и лучших участников летней форумной кампании 2023 года.