Форум РЭН-2026 пройдет в Москве с 14 по 16 октября

Утверждены даты проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя» – в этом году он состоится 14–16 октября на двух столичных площадках: дискуссии примет Центральный выставочный зал «Манеж», а экспозицию развернут в атриуме Гостиного двора. Молодёжный день форума запланирован на заключительную дату.

Как отметил вице-премьер Александр Новак, РЭН уже зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка, где сохраняется пространство для профессионального диалога и совместных решений. В этом году оргкомитет делает ставку на расширение иностранного участия и усиление прикладного характера сессий.

Программа традиционно объединит пленарное заседание, отраслевые дискуссии, церемонии вручения премии «Глобальная энергия» и награждения журналистов. Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что в условиях обострения конкуренции за ресурсы форум превращается в глобальную экспертную платформу для поиска ответов на вызовы отрасли.

В прошлом году РЭН собрал более 7 тысяч делегатов из сотни стран, включая 13 министров и 47 глав дипмиссий, а выставку посетили свыше 9 тысяч человек. В 2026-м особый упор сделают на международное продвижение – дипломатам поручено активно информировать зарубежных партнёров о предстоящем событии. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Минэнерго и мэрии Москвы.