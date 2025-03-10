Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 13 по 18 мая 2025 года

С 13 по 18 мая 2025 года в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Главной темой форума станет «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества». Архитектура деловой программы мероприятия уже опубликована на официальном сайте форума.

Деловая программа KazanForum будет включать несколько тематических треков, охватывающих такие направления, как международное сотрудничество, туризм, транспорт, медицина, экономика, исламские финансы и инвестиции, строительство, образование, культура, спорт, индустрия халяль, молодежное предпринимательство и дипломатия. Центральным событием станет пленарное заседание.

Советник Президента РФ Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета форума, отметил: «Сотрудничество с исламскими государствами является ключевым стратегическим направлением, способствующим созданию новой модели международных отношений в многополярном мире. KazanForum служит практической платформой для налаживания взаимодействия и обмена опытом с исламским бизнес-сообществом. В этом году программа форума охватит все актуальные направления взаимодействия стран исламского мира».

Участники форума обсудят развитие мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, а также промышленных, технологических, образовательных, культурных и молодежных проектов. Всего запланировано около 120 тематических сессий с участием экспертов из России, стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и других государств.

На площадке форума пройдут страновые круглые столы «Россия – Малайзия» и «Россия – Казахстан», промышленный диалог «Россия – Иран», встреча сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, а также заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Каспийского международного интеграционного клуба «Север – Юг» и другие мероприятия.

В рамках форума будет организована международная выставка Russia Halal Expo – крупнейшая в России площадка для презентации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Также откроется Kazan Halal Market – крупнейшая в стране халяльная торговая площадка, где будут представлены товары от ведущих производителей стран исламского мира.

Председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул: «KazanForum становится всё более востребованной площадкой, сближающей Россию и мусульманские страны. Товарооборот со странами ОИС за прошедший год вырос на 30%. В этом году мы продолжим укреплять сотрудничество в торговле, инвестициях, спорте и туризме».

Помимо деловой программы, участников и гостей форума ждут насыщенные культурные и выставочные мероприятия: фестиваль кухонь исламских стран, турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, фестиваль восточной культуры Казанского федерального университета, фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day, фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез», театральные показы, выставки и товарищеский матч по футболу.

Аккредитация представителей СМИ на форум открыта до 20 апреля на официальном сайте мероприятия.