Форвард ЦСКА о поражении УНИКСу: «Причина не в том, что мы были расслаблены, а уверены»

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Республика
3 июня 2024  09:20
Автор:
Валерий Саидов

Тяжеловесный нападающий ЦСКА Никита Курбанов поделился своим мнением о причинах поражения своей команды в четветом матче против УНИКСа в финальной серии Единой лиги.

«Сложно однозначно определить. Возможно, причина не в том, что мы были расслаблены, а в чем-то другом, что давало нам чувство уверенности. Можно это назвать как угодно. Возможно, мы допустили слишком много ошибок с самого начала матча, что позволило УНИКСу приобрести значительную уверенность как в атаке, так и в обороне», — отметил Курбанов в постматчевом интервью «Чемпионату».

Курбанов также выявил возможную причину поражения ЦСКА в матче с УНИКСом.

«Конечно, если серия идет 3-0, всегда можно утверждать, что мы расслабились или еще что-то случилось. Но лично мне кажется, что нужно искать причины не в расслабленности, а в ошибках, которые мы допустили в игре, и тщательно анализировать их», – заключил форвард ЦСКА.

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