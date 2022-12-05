 Фото победителей премии «Добрый Татарстан–2022» разместили на билбордах и «Ак Барс Арене»
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Фото победителей премии «Добрый Татарстан–2022» разместили на билбордах и «Ак Барс Арене»

Увидеть их можно было вчера в течение всего дня.

Республика
5 декабря 2022  12:50
Автор:
Эдуард Салихов

Портреты победителей премии «Добрый Татарстан – 2022» разместили на казанских билбордах и экране «Ак барс арены». Увидеть их можно было сегодня в течение дня, рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. 

«Мы очень высоко ценим труд волонтеров. Премия «Добрый Татарстан» направлена на то, чтобы показать добровольцам и всему населению их огромную ценность», – отметил министр. 

Церемония награждения премии «Добрый Татарстан – 2022» прошла вчера. Выбрали лучших волонтеров по 18 разным направлениям, а обладателю Гран-при награду вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Развитие добровольчества – одно из ключевых направлений национального проекта «Образование».

 

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