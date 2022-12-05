Фото победителей премии «Добрый Татарстан–2022» разместили на билбордах и «Ак Барс Арене»

Портреты победителей премии «Добрый Татарстан – 2022» разместили на казанских билбордах и экране «Ак барс арены». Увидеть их можно было сегодня в течение дня, рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы очень высоко ценим труд волонтеров. Премия «Добрый Татарстан» направлена на то, чтобы показать добровольцам и всему населению их огромную ценность», – отметил министр.

Церемония награждения премии «Добрый Татарстан – 2022» прошла вчера. Выбрали лучших волонтеров по 18 разным направлениям, а обладателю Гран-при награду вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Развитие добровольчества – одно из ключевых направлений национального проекта «Образование».