В Татарстане задержан подозреваемый в организации нарколаборатории

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Республика
20 марта 2025  11:13

Сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан задержали жителя Елабужского района, подозреваемого в организации незаконного оборота наркотиков. По данным пресс-службы ведомства, мужчина использовал лабораторное оборудование для изготовления мефедрона, а также веществ, необходимых для его синтеза.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: пункт «а» части 4 статьи 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), часть 3 статьи 30 (приготовление к преступлению), пункт «а» части 4 статьи 228.1, а также пункты «а» и «в» части 2 статьи 228.4 (незаконное производство наркотических средств с использованием специального оборудования).

Расследование дела ведется следственным отделом УФСБ по Республике Татарстан. В ходе оперативных мероприятий изъято лабораторное оборудование и вещества, используемые для производства наркотиков.

Эксперты подчеркивают, что подобные задержания играют важную роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который представляет угрозу для здоровья и безопасности граждан. Власти и правоохранительные органы продолжают активно работать над выявлением и пресечением деятельности наркопреступников.

Напомним, что в Татарстане регулярно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на борьбу с наркоторговлей. Только за последний год в регионе было выявлено и пресечено несколько десятков каналов поставки и сбыта запрещенных веществ.

Власти призывают граждан сообщать о подозрительной деятельности, связанной с оборотом наркотиков, чтобы совместными усилиями сделать регион безопаснее.

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