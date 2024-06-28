Фуксовский сад в Казани вернут к историческому виду

В Казани проводится реконструкция Фуксовского сада, который вернут к первоначальному виду 1896 года. Архитекторы Института развития Казани изучили архивные фотографии и воссоздали в концепции сада схожие элементы, сообщили в телеграм-канале «Благоустройство Казани».

В сквере появятся шесть цветников с лекарственными травами, что отсылает нас к личности самого Карла Фукса, известного ботаника. Среди них: тимьян, полынь, душица, медуница, мята и другие травы.

Также будут установлены новые чугунные светильники, скамейки, стулья и столики, а также информационные стенды. В ходе реконструкции обновили лестницу, соединяющую Фуксовский сад с Детским парком.

Восстановление исторического облика Фуксовского сада проходит в соответствии с современными требованиями к благоустройству и созданию комфортной среды.