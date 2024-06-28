Фуксовский сад в Казани вернут к историческому виду

news_top_970_100
Город
28 июня 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани проводится реконструкция Фуксовского сада, который вернут к первоначальному виду 1896 года. Архитекторы Института развития Казани изучили архивные фотографии и воссоздали в концепции сада схожие элементы, сообщили в телеграм-канале «Благоустройство Казани». 

В сквере появятся шесть цветников с лекарственными травами, что отсылает нас к личности самого Карла Фукса, известного ботаника. Среди них: тимьян, полынь, душица, медуница, мята и другие травы.

Также будут установлены новые чугунные светильники, скамейки, стулья и столики, а также информационные стенды. В ходе реконструкции обновили лестницу, соединяющую Фуксовский сад с Детским парком.

Восстановление исторического облика Фуксовского сада проходит в соответствии с современными требованиями к благоустройству и созданию комфортной среды.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Исследование ВТБ: жители ПФО хотят посещать больше концертов в своих городах
Прокуратура в Актаныше выявила нарушения безопасности на водных объектах
Фуксовский сад в Казани вернут к историческому виду
Новый жилой дом на Кул Гали в Казани получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Главу Тукаевского района отстранили от должности
Опубликованы эскизы новой школы «СолНЦЕ» с уникальными круглыми окнами
Свыше 3 тысяч студентов получили востребованные профессии перед летним сезоном
Татарстанцам рассказали, как пройти бесплатное переобучение в Татарстане