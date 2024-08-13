Футболист Иванов: «Рубин» готов дать бой «Зениту» в матче Кубка России

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Спорт
13 августа 2024  12:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «Матч ТВ» поделился ожиданиями от завтрашнего матча Кубка России против петербургского «Зенита». 

По мнению Иванова, у казанской команды есть все шансы на успех, несмотря на то, что «Зенит» является действующим обладателем трофея. Футболист отметил, что кубковые матчи часто дают возможность проявить себя резервистам, и «Рубину» важно будет следовать своей игре на протяжении всего поединка. 

Также Иванов уверен, что казанцы смогут сдержать главную ударную силу «Зенита» — Малкома: «И Месси когда-то приезжал в Казань и ничего не мог сделать. При определенной тактике и подходе все возможно». 

Напомним, матч «Рубин» — «Зенит» пройдет завтра, 14 августа, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало встречи в 17:15.

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