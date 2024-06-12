Футболист Карадениз хочет пригласить президента Турции для открытия мечети под Казанью

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Гёкдениз Карадениз, известный своей любовью к Казани, поделился мечтой о том, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыл мечеть, построенную им в деревне Калинино в Высокогорском районе РТ.

Дом религии располагается в 25 км от центра Казани. Мечеть принимает верующих уже на протяжении нескольких лет, так как строительство было завершено ещё в 2020 году. Сейчас здесь проводятся смены детского мусульманского лагеря. Во время летних каникул дети изучают законы ислама, и можно увидеть, как радостно веселятся у мечети.

Мечеть Карадениза, как её уже успели прозвать, двухминаретная. Один минарет выполнен в татарском стиле, второй – в османском. Футболист не скрывает свое желание пригласить Эрдогана на официальное открытие храма и ведет переговоры с этой целью.

«Мы хотели, чтобы Эрдоган открыл мечеть, поэтому официального открытия еще не было, но она уже работает круглосуточно», – рассказал Карадениз в интервью РИА Новости.

Футболист заявил о своем намерении построить мечеть в Татарстане еще в 2015 году, на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Идея возникла из желания отблагодарить Казань за те годы счастья и успеха, что он провел в этом городе. «Я должен был её построить, это мой долг! Сам себе когда-то сказал: если смогу стать хорошим футболистом, обязательно возведу мечеть», – говорил Карадениз о своем обещании.

Фото: © газета «Высокогорские вести»

Мечеть, построенная четыре года назад, стала значимым событием не только для жителей Калинино, но и для верующих всего региона, отметил имам-мухтасиб Высокогорского района Талгат хазрат Гайфуллин. Она расположена на трассе Р242 и предназначена для путников, чтобы они могли зайти и помолиться во время намаза, сообщает местная газета «Высокогорские вести».