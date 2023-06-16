Футболистки «Рубина» выиграли первенство Приволжского федерального округа

Триумфом казанских команд завершилось первенство Приволжского федерального округа по футболу среди спортивных школ для команд девочек до 13 лет, которое проходило в Богородске Нижегородской области. В финале турнира встретились казанские коллективы, представляющие футбольные школы «Рубин» и «Мирас». Со счетом 3:0 победу в финальном матче одержал «Рубин» (тренер – Герман Коваленко).

Этот успех открыл девочкам «Рубина» путь в финальный турнир первенства России, который пройдет в конце августа.

Кроме того, юные футболистки из Казани были отмечены и в индивидуальных номинациях. Лучшим бомбардиром турнира стала Екатерина Якупова из «Рубина», забившая 12 мячей. Лучшей защитницей признана одноклубница Якуповой Таисия Морелева, а титул лучшего игрока турнира получила Анастасия Малныч из «Мираса».

Ранее «КВ» сообщали, что «Рубин» покинул один из тренеров.