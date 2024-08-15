Футбольный клуб «Рубин» презентовал Минниханову спортивный дневник для школьников

«Рубин» запускает в Татарстане два детских проекта, направленных на популяризацию здорового образа жизни и занятия спортом. Об этом на республиканском августовском совещании работников образования рассказал Раису Татарстана Рустаму Минниханову президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

Первый проект – «Спортивный дневник школьника» – стартует уже 1 сентября. В нем примут участие более 77 тысяч учеников 1-4 классов казанских школ. «Рубин» вручит им специальные дневники, которые помогут ребятам вести здоровый образ жизни и станут частью большой программы, включающей детский сайт, мобильное приложение, конкурсы, розыгрыши призов и открытые уроки с участием игроков и тренеров клуба.

Второй проект – «Фиджитал футбольная лига» – будет реализован с сентября 2024 по март 2025 года. Подробности проекта пока не разглашаются.

Сафиуллин подчеркнул, что клуб взялся за реализацию социальных программ, которые направлены на привлечение подрастающего поколения к здоровому образу жизни.