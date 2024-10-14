Футбольный клуб «Сокол» из Казани решил нанять таролога

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Спорт
14 октября 2024  10:33

Казанский футбольный клуб «Сокол» решил нанять в свою команду таролога в преддверии финального матча сезона против нижегородского «Пари НН», который состоится 18 октября. Объявление появилось на сайте по поиску работы и тут же разошлось по всем группам и сообществам. 

При этом, таролог требуется с опытом работы.

 Фото: © скриншот с сайта

Судя по всему, от специалиста по картам Таро ждут помощи в настройке команды на победу и, возможно, даже предсказания благоприятного исхода игры. 

Требуется знание астрологии и нумерологии, а также умения анализировать информацию и делать прогнозы. Помимо этого, соискатель должен обладать стрессоустойчивостью и умением работать в команде.

В обязанности футбольного таролога будет входить проведение индивидуальных и групповых консультаций с игроками и тренерами, составление прогнозов, а также участие в подготовке к матчам.

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