Фёдор Конюхов впервые поднялся в небо над Татарстаном на воздушном шаре

17 июля в небе над рекой Свияга в Зеленодольском районе Татарстана состоялось знаковое событие — известный путешественник Фёдор Конюхов совершил свой первый полёт на аэростате над республикой. Экспедиция прошла под руководством основателя аэроклуба GMB AERO Андрея Ермолаева.

Мировой рекордсмен, совершивший в 2016 году одиночный кругосветный перелёт за 11 дней, высоко оценил красоты Татарстана с высоты птичьего полёта. «Я много где летал, но здесь — по-настоящему удивительно. Татарстан с высоты — это чистая красота», — поделился впечатлениями Конюхов.

Этот полёт стал особенной страницей в биографии путешественника, удостоенного Международной федерацией аэронавтики звания «Пилот года» — награды, которую до него получал только Юрий Гагарин.

Аэроклуб GMB AERO отметил, что полёт прошёл в штатном режиме, позволив участникам в полной мере насладиться живописными видами татарстанской природы с уникального ракурса.