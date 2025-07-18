Фёдор Конюхов впервые поднялся в небо над Татарстаном на воздушном шаре

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Республика
18 июля 2025  13:03

17 июля в небе над рекой Свияга в Зеленодольском районе Татарстана состоялось знаковое событие — известный путешественник Фёдор Конюхов совершил свой первый полёт на аэростате над республикой. Экспедиция прошла под руководством основателя аэроклуба GMB AERO Андрея Ермолаева.

Мировой рекордсмен, совершивший в 2016 году одиночный кругосветный перелёт за 11 дней, высоко оценил красоты Татарстана с высоты птичьего полёта. «Я много где летал, но здесь — по-настоящему удивительно. Татарстан с высоты — это чистая красота», — поделился впечатлениями Конюхов.

Этот полёт стал особенной страницей в биографии путешественника, удостоенного Международной федерацией аэронавтики звания «Пилот года» — награды, которую до него получал только Юрий Гагарин.

Аэроклуб GMB AERO отметил, что полёт прошёл в штатном режиме, позволив участникам в полной мере насладиться живописными видами татарстанской природы с уникального ракурса.

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