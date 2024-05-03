Габаритный контроль в Татарстане пресёк 74 нарушения грузового транспорта

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Республика
3 мая 2024  09:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане весогабаритный контроль имеется на 13 точках, где построены автоматические пункты. Он позволяет обеспечить сохранность региональных дорог.

В таких местах фиксируются превышающие нормативы разрешённой нагрузки на ось транспортного средства показатели. Безответственным грузоперевозчикам, несоблюдающим требования, грозит штраф до 400 тысяч рублей.В

попытках избежать контроля, а в последствии и наказания, большегрузы объезжают пункты по муниципальным дорогам, что приводит к износу дорожного полотна, ведь такие дороги не расчитаны на нагрузку больше 4 тонн.

Для пресечения подобных фактов работают передвижные пункты весогабаритного контроля.

В 2024 году уже пресекли 74 нарушения. В некоторых случаях было предусмотрено даже лишение прав для водителей грузовых автомобилей.

С 20 по 31 августа в Татарстане снова введут ограничения движения тяжеловесного транспорта на некоторых региональных и межмуниципальных дорогах. 

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