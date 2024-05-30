ГАИ Казани предупреждает о росте аварий с участием мотоциклистов

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Город
30 мая 2024  19:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Госавтоинспекция Казани выпустила социальную видеозапись, призывающую к осторожности и соблюдению правил дорожного движения при использовании мототранспорта, в связи с трагическим увеличением числа аварий с участием мотоциклистов.

В 2023 году на российских дорогах в результате ДТП с мототранспортом погибли 1061 человек, из них 15 – в Татарстане. В текущем 2024 году в республике уже зафиксировано 8 смертельных случаев в авариях такого рода.

В видеоролике Госавтоинспекция напоминает о ценности человеческой жизни и необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД призывают задуматься о трагических последствиях и внимательно следить за безопасностью на дорогах.

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