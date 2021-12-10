 Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на гимназию №175, предъявлено окончательное обвинение
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Галявиеву, совершившему вооруженное нападение на гимназию №175, предъявлено окончательное обвинение

Пострадавшими при нападении были признаны 600 человек.

Город
10 декабря 2021  12:33
Автор:
Ольга Ильина

Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило Ильназу Галявиеву, который устроил массовую стрельбу в казанской гимназии №175, окончательное обвинение по четырем статьям. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По материалам дела, Галявиев стремился подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, о которых он узнал из Интернета, и при нападении скопировал их действия. Согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый признан вменяемым, то есть он может нести уголовную ответственность. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Следствие установило, что Галявиев, взяв многозарядное охотничье ружье и взрывное устройство, сделанное им самим, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся гимназии №175 в Казани. В результате погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 человек.

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