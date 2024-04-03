Гарантийный фонд РТ в этом году уже предоставил бизнес-сообществу 1 млрд рублей

Около 200 предпринимателей Татарстана воспользовались гарантийной республиканской поддержкой. За первый квартал 2024 года было реализовано 2,5 млрд рублей, из которых 1 млрд был выделен Гарантийным фондом РТ.

В рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления фонд стал поручителем для 80 компаний. Самый большой размер заемных средств достиг 70 млн рублей.

Такой возможностью не могут воспользоваться только предприниматели, ведущие деятельность в сфере игорного бизнеса, а также кредитные и страховые организации.