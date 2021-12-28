Газ с Самосыровской свалки начнут превращать в электричество в 2023 году. Об этом на пресс-конференции заявил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

«По поручению Президента РТ мы начали проводить там изыскания, чтобы запроектировать активную дегазацию. Это то, что сегодня вредит качеству атмосферного воздуха, и оно будет приносить пользу. Мы будем получать электроэнергию из газа, который будет оттуда выходить», — заявил Шадриков.

Стоимость проекта оценивается в 898 млн рублей. На объекте ежедневно работают 60 единиц техники. Планируется, что работы займут два года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что газ будут собирать с глубины 18 метров при помощи 80 вертикальных труб. Газовые вещества будут проходить через очистку и поступать в газопоршневые агрегаты для выработки электричества.