Газовые долги ЖКХ Татарстана сокращаются, но проблемы остаются

Несмотря на общее снижение задолженности, отдельные муниципалитеты продолжают накапливать долги за газ.

По состоянию на 1 февраля 2025 года, организации жилищно-коммунального комплекса Татарстана задолжали за газ почти 229 миллионов рублей. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин на республиканском совещании.

По сравнению с прошлым годом, общая сумма долга уменьшилась более чем на 20 миллионов рублей. Однако, 14 муниципалитетов не смогли вовремя рассчитаться с поставщиком газа, а в семи из них задолженность даже увеличилась.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с ООО «Газтеплоавтоматика» из Елабужского района, которая прекратила деятельность и передала свои объекты теплоснабжения Елабужскому предприятию тепловых сетей. Это значительно осложняет процесс возврата долга.

Марат Айзатуллин поручил администрации Елабужского района принять срочные меры совместно с организацией для скорейшего погашения задолженности.