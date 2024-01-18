Где можно будет окунуться в купель в Казани?

Как известно, в пятницу, 19 января, у православных большой праздник - Крещение Господне. Во всех храмах Казани пройдут праздничные богослужения. Но помимо них традиционно часть верующих будет окунаться в специально освященные купели. Их торжественно начнут освящать с 10 утра того же дня.

На аппаратном совещании в Казанской мэрии начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров рассказал, где казанцы смогут организованно окунуться в купель.

Так, для крещенского купания оборудуют и освятят пять городских локаций:

- ул. Борисковская, 54 (озеро Верхний Кабан);

- Фермское шоссе, 1 (озеро Верхний Кабан, рядом с кафе);

- ул. Приволжская, 32 в жилом массиве Красная Горка (река Волга, у храма Николая Чудотворца);

- ул. 5-я Кадышевская, 12 в жилом массиве Савиново (в часовне-купели возле церкви иконы Божией Матери «Живоносный источник»);

- ул. Федосеевская, 49 (купель при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии).

Праздничные богослужения запланированы в ночь с 18 на 19 января. Так, в полночь начнется молитва в Введенском Кизическом монастыре по адресу: ул. Декабристов, 98. В Архиерейское подворье священномученика Кирилла Казанского по адресу: ул. Чистопольская, 30, горожан приглашают к 23.45. В храме преподобного Сергия Радонежского богослужение начнется в 23.30, он находится по адресу: ул. Япеева, 2. В 23.40 верующих будут ждать в храме преподобного Серафима Саровского по адресу: ул. Сафиуллина, 7, сообщила пресс-служба Казанской епархии.