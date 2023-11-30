Где покататься на коньках и лыжах?

Председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Ленар Зарипов в ходе аппаратного совещания раскрыл, где в пределах города можно будет заняться зимними видами спорта.

По его словам, всего предстоящей зимой в городе должны заработать 102 места для катания на коньках: 83 хоккейные коробки и 19 катков с пунктами проката, из них 14 открытых площадок и 5 ледовых дворцов. Еще 25 ноября начал работу самый крупный каток в республике, расположенный на стадионах «Трудовые резервы» около парка Горького. Сейчас идет активная подготовка ледовых арен на стадионе «Ракета» и «Тасма». Они должны открыться в ближайшее время. Как и ледовые площадки у стадиона «Ак Барс Арена», в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, в парке Победы, на Кремлевской набережной (здесь, как и в прошлые годы, появится один из самых протяженных катков во всей Европе) и в парке «Черное озеро». Все эти объекты должны заработать в декабре, если погода позволит, конечно. Во время перехода температурного режима через нулевую отметку качество льда резко ухудшается - катки перестают нормально функционировать. Каждая из названных точек привлекает тысячи жителей Казани и гостей города.

На предстоящий зимний сезон в городе зальют 83 хоккейные коробки. Здесь квалифицированные тренеры будут проводить занятия с желающими подростками и детьми.

Для еще одной любимой горожанами зимней забавы - катание на лыжах - предусмотрены 15 трасс. Из них 8 освещенных, они предназначены для всех лыжников - от мала до велика.

А что касается профессиональных спортсменов, то для занятий экстремальными видами спорта в комплексе поселка Нагорного будут функционировать два трамплина высотой 30 и 60 м, горнолыжный склон с пунктом проката. Профессиональная лыжная трасса на 2 и 5 км откроется в березовой роще рядом с поселком Дербышки.

Кроме того, в столице РТ предстоящей зимой ожидается более 200 спортивно-массовых мероприятий по 11 видам спорта: хоккей с шайбой, лыжные гонки, фигурное катание, конькобежный спорт, хоккей с мячом, спортивное ориентирование на лыжах, зимний триатлон, горнолыжный спорт, ледолазание и т. д. Также с сентября по апрель в Казани проходит первенство города по хоккею по 9 возрастным группам, соревнуются 74 команды.

Самое большое число соревнований зимой проведут по лыжным гонкам. В них примут участие и самые юные спортсмены, и профессионалы. Этой зимой в Казани запланировано проведение 48 основных лыжных стартов.

Впервые в истории Татарстана и столицы республики Федерация лыжных гонок России решила организовать в Казани ответственный старт - этап Кубка России по лыжным гонкам в рамках чемпионата России. А самая массовая лыжная гонка «Лыжня России» ожидается в городе 10 февраля следующего года. Для нее подготовят сразу несколько площадок: в Горкинско-Ометьевском лесу, на улице Гаврилова, в березовой роще рядом с Дербышками, на стадионе «Локомотив» и в лыжно-биатлонном комплексе поселка Мирного.

Не забыли в Казани и о соревнованиях, связанных с коньками. Так, на различных ледовых площадках состоятся как городские, так и всероссийские состязания по конькобежному спорту. Самое масштабное из них - всероссийские массовые соревнования «Лед надежды нашей» - на стадионе «Трудовые резервы».

В настоящее время в рамках проекта «Жизнелюб» проходит спартакиада «Игры долголетия». Она ориентирована на людей «серебряного» возраста. Для подготовки к соревнованиям и в целях поддержания физической формы жизнелюбов на 20 муниципальных спортивных объектах города организованы бесплатные тренировки, которые пользуются большой популярностью.