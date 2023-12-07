Где в городе появятся елочные городки, хаситэ и светодиодные гирлянды

Первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Марат Махмутов сообщил, что на территории районов запланировано более 70 праздничных мероприятий. Среди них он особо отметил вручение свыше 1000 подарков детям участников СВО, а также новогодние представления для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении.

В районах заработает 43 елочных городка. Главный - в парке «Крылья Советов», его откроют 24 декабря. Здесь же появится новая елка длиной целых 20 метров. Она будет украшена в советском стиле.

Глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов рассказал, что у них будет только 12 елочных городков. Зато главные из них - тематические. То есть они будут посвящены экологичному образу жизни. Там установят урны для раздельного сбора вторсырья и проведут экопросветительские мастер-классы. В парке «Сосновая роща», что находится у ДК химиков, состоится конкурс новогодних елок из вторсырья для популяризации переработки отходов.

«Всего в этом году мы планируем украсить порядка 150 различных мест. В парке «Сосновая роща» появится новое оформление, тема которого - воспоминания из детства. Использование в оформлении символов новогоднего праздника, кадров из старых мультфильмов и сказок погрузит жителей в волшебную атмосферу беззаботного веселого детства. По традиции в парке будет организован каток, откроются тематические фотозоны и новогодняя ярмарка», - раскрыл планы райадминистрации Миронов.

В Вахитовском и Приволжском районах уже почти установили главную 16-метровую елку. Она, по словам главы администрации районов Альберта Салихова, станет центром притяжения для всех горожан. Ее конструкция будет соткана из многоконечных снежинок в теплых белых тонах.

Также в Вахитовском и Приволжском районах украсят остановки общественного транспорта, снегоуборочные машины, фасады зданий. Только этой зимой на улице Павлюхина - от перекрестка с улицей Назарбаева и до пешеходного моста на остановке «Халева» - появятся светодиодные гирлянды «Звездное небо». А в самом сердце города, в Старо-Татарской слободе, создадут новый арт-объект - национальное украшение хаситэ. Его разработал художник Ильнур Сиразиев в рамках федеральной программы «Туристический код». Хаситэ можно будет увидеть на фасаде дома по ул. Татарстан, 7.

Самый большой район Казани - Советский - к Новому году тоже засияет яркой иллюминацией. Она украсит фасады 91 многоквартирного дома в районе.

А в парке «Светлая долина» впервые появится елочный городок. Здесь будут организованы сцена и площадка на более чем 40 тысяч жителей - ведь вокруг расположено много разных ЖК.

Глава Советского района Роман Фатхутдинов отчитался об общих цифрах, характеризующих большие планы по подготовке к праздникам: «Всего на территории района запланирована работа 45 новогодних площадок, включающих 19 елочных городков, четыре из которых станут главными. В каникулы запланировано провести свыше 100 мероприятий».

Кроме того, в районе на нескольких площадках выступит уличный театр «Новогодний экспресс», уже полюбившийся казанцам за прошлые новогодние праздники, будет продолжена работа проекта «Новогодний хобби-бокс», всех порадует шоу от клоуна Доброго Советского.

Проводивший заседание мэр Казани Ильсур Метшин поручил закончить все работы по новогоднему оформлению города к 15 декабря. Примерно к этой дате к нам приезжает много туристов. То есть уже на следующей неделе столица Татарстана предстанет во всем своем блеске. Также градоначальник наказал, чтобы каждый казанский ребенок из семей участников СВО получил и подарок, и внимание.